Publicado el calendario laboral de Asturias 2027: habrá doce festivos y cinco puentes

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OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el calendario laboral de 2027, que recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España y 12 en total en el Principado de Asturias con las fiestas regionales.

El calendario comienza con la fiesta de Año Nuevo, que en 2027 caerá en viernes, permitiendo el primer puente festivo del año. Le sigue el 6 de enero con la Epifanía del Señor, en miércoles.

En 2027 la Semana Santa se adelanta respecto a 2026, con el Jueves Santo y el Viernes Santo --ambos festivos en Asturias-- los días 25 y 26 de marzo. No habrá puente del Día del Trabajador, 1 de mayo, al coincidir la festividad en sábado.

Ya después del verano, la fiesta de la Asunción de la Virgen, que cae en domingo, hace que pase el festivo al lunes 16 de agosto. En cuanto al 8 de septiembre, Día de Asturias, este año caerá en miércoles.

El último tramo de 2027 contempla el festivo de la Fiesta Nacional el 12 de octubre, que cae de martes; y el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, ofrece otro nuevo puente al caer de lunes. Finalmente, el Puente de la Constitución, que aglutina los festivos del Día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la Inmaculada Concepción el 8, cae de lunes y miércoles. Cierra los festivos del calendario laboral de 2027 el día de Navidad, que en esta ocasión caerá en sábado.

FESTIVOS LOCALES

A estas jornadas festivas, se suman en cada uno de los 78 concejos asturianos sus propios días de fiesta, publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el pasado mes de mayo.

En Oviedo serán fiesta los días 18 de mayo (Martes de Campo) y el 21 de septiembre (San Mateo); en Gijón, el 9 de febrero (Antroxu) y el 29 de junio (San Pedro; en Avilés, el 29 de marzo (Lunes de Pascua) y el 28 de agosto (San Agustín).

En Siero cuentan con tres festivos locales, el 30 de marzo (Huevos Pintos, en todo el municipio), 19 de julio (el Carmín, en todo el municipio salvo Lugones) y el 30 de agosto (Santa Isabel, en Lugones). En Mieres también hay tres festivos, los días 24 de junio (San Juan, en todo el concejo salvo el Valle de Turón), el 14 de septiembre (festividad del Santísimo Cristo de la Paz, en el Valle de Turón), y el 27 de septiembre (Mártires de Valdecuna, en todo el municipio).