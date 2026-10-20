El Puerto de Avilés propone a Sepides comprar el suelo de las antiguas baterías de Cok

Archivo - Suelo de las antiguas baterias de Cok en Avilés - PUERTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés propondrá en los próximos días a Sepides la adquisición del suelo de las antiguas baterías de Cok. Se trata de una superficie de 327.255 metros cuadrados cuyos usos están establecidos en la modificación del Plan General de Avilés de 2025 y en la que el Puerto desarrollará su proyecto 'PORTIA Port&Industry Asturias'.

Según ha informado el Puerto en nota de prensa, el ente dirigirá en los próximos días a Sepides una propuesta formal de adquisición, para avanzar así en la formalización de la compraventa y, a su vez, en la tramitación ambiental por parte de Sepides del proyecto de remediación del suelo ante el Principado de Asturias.

Una vez finalizado este proceso, la APA incorporaría estos terrenos como bien patrimonial y promovería la modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) para su transformación en dominio público portuario.

En los últimos meses, Puerto y Sepides han mantenido diversas reuniones en los ámbitos de dirección y técnico que han permitido avanzar en dos aspectos clave: el precio final de la operación, y el alcance y coste del proyecto de remediación del espacio.

El coste previsto para la remediación de la parcela es de 12,8 millones de euros y cuenta con Fondos de Transición Justa asignados de hasta 9,3 millones de euros o un 70% del importe final de los trabajos.