Pumares (Foro) critica la "oportunidad perdida" de la visita de Sánchez para rectificar sobre el vial de Jove

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado este lunes que el presidente nacional, Pedro Sánchez, haya perdido la oportunidad, en su viaje a la región, de visitar la zona Oeste de Gijón.

Para él, si venía a hablar de salud pública, no había un lugar mejor, a lo que ha hecho referencia a un informe que dice que los habitantes de la zona Oeste de Gijón son los más afectados de la ciudad por enfermedades respiratorias por el "elevadísimo" nivel de contaminación".

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón, acompañado del portavoz del Gobierno local y presidente de Foro Asturias en Gijón, Jesús Martínez Salvador.

Ha ironizado, en este caso, sobre que es una pena que Sánchez no vino a ver los más de 1.000 camiones que pasan diariamente por la avenida de Príncipe de Asturias y ha insistido en lamentar esta "oportunidad perdida". De haber ido, igual hubiera visto la importancia del túnel soterrado, según Pumares.

Por otra parte, ha llamado la atención sobre que el Principado no haya nombrado ningún representante para que acuda a la reunión constituyente del Consejo Social de Gijón que se celebrará este próximo viernes, en la que se va a abordar, entre otras cosas, el asunto del vial de Jove y se va a proponer la creación de una mesa de trabajo para estudiar este asunto. Para él, la estrategia del PSOE "huele un poco a chamusquina".

"NUEVO FRAUDE"

En el ámbito ya regional, a avanzado que va a preguntar al presidente autonómico, Adrián Barbón sobre este "nuevo engaño y nuevo fraude" del PSOE, con referencia a la publicación de que este sabía desde hace meses --algo que él niega-- que no se iba a construir del vial de Jove como estaba previsto.

"Parece ser que nos mintieron", ha recriminado Pumares sobre el Gobierno de Barbón, al que ha acusado se de conocedor desde hace meses del "fraude electoral" del vía de Jove.

Por ello, ha incidido en que la sociedad asturiana se merece una explicación ante este "engaño" que, según él, se prolonga en el tiempo.

A mayores, ha remarcado que están también "hartos de la estrategia de Pimpinela" de la Delegación de Gobierno en Asturias, el Gobierno de Barbón y el ministro de Transportes.

Ha afeado, además, que como se anunció la llegada de los trenes Avril, para el Gobierno asturiano parece que está "ya todo arreglado", ha recalcado apoyado por una fotografía en que se ve a Barbón y a Puente.

Y si bien ha considerado que la llegada de los trenes es importante para Asturias, ha recalcado que no puede ser por compensaciones de proyectos que no ejecutan como tiene que ejecutarse. "Es insultante y una falta de respeto, que no es la única", ha reprochado el diputado regional.

Este ha apuntado que la sociedad asturiana requiere que el PSOE esté a la altura y no se comporten como simples "fans", a lo que ha mostrado una segunda foto, de fecha del pasado enero, en la que se puede ver al secretario general de los socialistas gijoneses y a su portavoz municipal, Monchu García y Luis Manuel Flórez 'Floro', con el ministro.

Para Pumares, ambas imágenes muestran el "desprecio permanente" al que someten a los asturianos los dirigentes socialistas. "Ya está bien", ha clamado el responsable de Foro Asturias, quien ha dicho entender que el debate gira en torno a lo que pasa en otros territorios y que si lo del vial de Jove pasa en otra comunidad, como la Comunidad Valenciana, sería "impensable".

Pumares ha insistido en que deben dar explicaciones sobre este "fraude mayúsculo", al tiempo que ha opinado que los socialistas no están a la altura de la sociedad asturiana.

INFORME DE ALTERNATIVAS

Martínez Salvador, por su lado, ha avanzado que el Gobierno local ha encargado al Colegio de Ingenieros un informe para analizar la justificación dada por el Ministerio para no adjudicar el vial de Jove soterrado y para ofrecer soluciones alternativas.

En este sentido, ha remarcado que no van a trasladar a los vecinos la responsabilidad de dar soluciones, y de ahí este informe que pretenden que sea "libre" y desde un ámbito técnico.

Ha señalado, asimismo, que luego será competencia del Ayuntamiento diferenciar si alguna no es asumible. Ha apuntado, además, que la expectativa es que se reciba antes de la reunión del Consejo Social, pero aún no disponen de él.

Martínez Salvador ha insistido en que creen que es posible un vial soterrado, por lo que se precisa de opciones y, posteriormente, de la mano de los vecinos, ver la mejor solución para luego "pelear" por ella en las conversaciones con el Ministerio.

Al margen de ello, ha avanzado que en el Consejo Social otro punto a tratar será la información de la próxima adquisición de los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón a la Autoridad Portuaria gijonesa. Además, ha señalado que el próximo día 29 habrá reunión del Consejo de Administración de Gijón al Norte.

El edil ha indicado que aún no han tenido respuesta a la carta remitida por el Ayuntamiento al secretario de estado de Transportes respecto al vial de Jove, aunque ha insistido en que, para el Gobierno local, no es asumible que sea en superficie como plantea el Ministerio.

Al tiempo, ha mostrado su deseo a que se solucione la designación de representantes del Principado en el Consejo Social, ya que hay temas "de calado" que se abordan y que no son solo competencia municipal.

Martínez Salvador ha mostrado su deseo a que "se pongan las pilas" y que se solvente, para que puedan estar presentes en la próxima reunión, al menos como invitados si no pueden elegir representantes. A mayores, ha recalcado que no entendería que no ejerzan esa responsabilidad.