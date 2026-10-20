Pumares (Foro) plantea una reforma fiscal ambiciosa con rebajas de impuestos en los presupuestos de 2027

Adrián Pumares - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha señalado este martes la necesidad de que el proyecto de presupuestos regionales de 2027 incluya una "ambiciosa y amplia reforma fiscal".

Tras reunirse en Oviedo con el Ejecutivo asturiano para abordar los presupuestos del próximo año, Pumares ha exigido ajustar los impuestos a la evolución de la inflación.

Así las cosas, Pumares ha señalado que existe una "discrepancia importante" en materia de política fiscal con el Ejecutivo autonómico, ya que su formación aboga por una reducción de impuestos, especialmente en los primeros tramos, mientras que el Gobierno "va en la dirección contraria" tras aprobar el año pasado una ley que, a su juicio, "lo que hacía era penalizar a las clases medias".

El diputado del Grupo Mixto ha incidido también en sus diferencias respecto a la política de vivienda del Gobierno asturiano, argumentando que "las zonas tensionadas no son el camino correcto" y tampoco topar el precio del alquiler. En cambio, ha propuesto poner en marcha "medidas positivas" que incentiven la oferta residencial.

Pumares ha mostrado además su preocupación porque el Gobierno habría planteado la reducción de inversión productiva en el proyecto de los próximos presupuestos. "Es un error, porque la inversión productiva es una herramienta que tiene la Administración autonómica también para favorecer la creación de empleo y la generación de riqueza", y ha recordado obras que su partido considera prioritarias como "el desdoblamiento del corredor de Nalón, la variante de Llanera, la variante de Trubia".