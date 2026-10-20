Queipo condiciona la negociación de los Presupuestos a que el Gobierno retire la "dañina" ley de Vivienda

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo - PP

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado este martes al Gobierno del socialista Adrián Barbón que retire el proyecto de ley de Vivienda que se tramita en la Junta General como condición para sentarse a negociar los Presupuestos del Principado para 2027, al considerar que se trata de una iniciativa "dañina" y acordada con sus "socios más radicales".

Queipo ha encabezado la delegación popular que se ha reunido con el Ejecutivo autonómico en la sede de la Presidencia del Principado, dentro de la ronda de contactos previos a las negociaciones presupuestarias. Según ha señalado, el PP ha acudido "por respeto institucional" y para trasladar su opinión como representante de "muchos miles de asturianos".

El dirigente popular ha sostenido que el proyecto de ley de Vivienda "va en el sentido exactamente contrario a lo que necesita la sociedad asturiana" para afrontar los problemas de acceso a una vivienda. En este contexto, ha afirmado que, desde que Barbón es presidente, el precio de la vivienda en Asturias se ha encarecido un 50%, un incremento, según ha indicado, cuatro veces superior al de los salarios.

"Si lo retiran, estaríamos dispuestos a sentarnos a negociar los Presupuestos", ha manifestado Queipo, quien ha añadido que esa decisión supondría que Barbón tendría que "abandonar a sus socios más radicales y volver a la centralidad, si es que en algún momento estuvo en ella".

El presidente del PP asturiano ha criticado que el Ejecutivo repite cada año el mismo procedimiento de contactos, pero "no está dispuesto a escuchar" las propuestas de su formación y prefiere apoyarse en sus "socios más radicales". Así, ha pronosticado que las cuentas, "si es que" llegan a aprobarse, contarán de nuevo con el voto de Covadonga Tomé, a quien ha acusado de intentar "sacar tajada" de la situación de minoría del Gobierno.

CRÍTICAS AL AUMENTO DEL GASTO

Queipo ha señalado que en la reunión no se han facilitado datos sobre la previsión de ingresos y ha indicado que el PP podrá ofrecer una valoración más detallada cuando conozca las cifras, su destino y las políticas que pretende desarrollar el Ejecutivo.

No obstante, ha acusado al Gobierno autonómico de estar interesado en anunciar cada año "los mayores presupuestos de la historia", a costa, según ha manifestado, de los contribuyentes.

"Lo va a hacer a costa de los bolsillos de todos los asturianos, galopando sobre la inflación y sin ningún tipo de rubor a la hora de vaciar los bolsillos de la gente para tener un presupuesto cada vez mayor, como si eso en sí mismo fuese un éxito", ha afirmado.

El líder popular ha sostenido que el Ejecutivo busca "saciar las aspiraciones" de sus socios en un momento en el que, a su juicio, Asturias atraviesa una situación "absolutamente compleja y de urgencia".

Por último, se ha mostrado poco optimista sobre la posibilidad de que Barbón atienda su petición y le ha reprochado que siga una agenda "sectaria y partidista". Además, ha apuntado a que el Gobierno podría utilizar el debate presupuestario como "arma arrojadiza electoral" en la campaña del 29-N, algo que ha considerado "doblemente dañino para Asturias".