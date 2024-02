Queipo (PP) afirma que el cambio de gobierno en Proaza será muy positivo para los vecinos

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha destacado este viernes que la elección hoy del Fernando Figaredo como nuevo alcalde de Proaza "no es una moción de censura pactada entre partidos ni tiene interés partidista, sino que obedece única y exclusivamente a los intereses de los vecinos de Proaza".

Álvaro Queipo, presente en el concejo tras visitar la feria ganadera de San Blas, señaló que "el desgobierno en Proaza era más que evidente, y además no tenía visos de solucionarse, por lo que el PP, como lista más votada en Proaza, tenía la responsabilidad de dar el paso y ofrecer a los vecinos un gobierno municipal estable y responsable, que no pierda el tiempo en líos ajenos". "La moción no se ha gestado desde Oviedo, desde ningún despacho de la dirección regional del PP", recalcó.

El presidente 'popular' mostró su satisfacción por el hecho de que Fernando Figaredo "va a ser un gran alcalde para Proaza, va a ser muy positivo para los vecinos. Fernando reúne las cualidades para llevar al Ayuntamiento al mejor de los destinos, porque es una persona trabajadora, honesta, honrada y humilde, un buen paisano, y va hacer que Proaza brille como se merece, de la mano de quien quiera acompañarnos". En este sentido, insistió en que no cree en la política de muros ni de cercos, "y Fernando tiene las cualidades para dialogar y llegar a acuerdos".

Por su parte, el nuevo alcalde de Proaza destacó que se objetivo desde hoy mismo es "atender las necesidades de los vecinos y lo que necesita el concejo, necesidades esenciales como tener agua de calidad en algunas zonas, la falta de cobertura telefónica en amplias áreas, la desatención de la Senda del Oso o la pérdida de población, cuando estamos a 20 minutos de Oviedo".

"Esto es municipalismo, no la lucha de un partido contra otro, sino la responsabilidad de atender las necesidades de los ciudadanos", afirmó Fernando Figaredo.