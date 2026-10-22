Queipo (PP) afirma que Feijóo culminará la autovía del Suroccidente tras la "paralización" del PSOE

Álvaro Queipo, A La Derecha - PP

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha destacado este jueves en Cangas del Narcea el compromiso adquirido por el candidato del PP a la Presidencia en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, con el desarrollo de las infraestructuras de la región. Queipo ha afirmado que el futuro gobierno del PP que se forme tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre culminará la eAutovía del Suroccidente y acabará con la "inaceptable paralización" de las obras por parte de los socialistas.

"Lo que ha pasado en estos últimos años con la Autovía del Suroccidente ha sido toda una humillación para los vecinos de la comarca, que no son asturianos de segunda ni deben ser tratados como tal; nuestro compromiso es lograr la infraestructura de una manera u otra", resaltó Queipo.

El líder 'popular' ha presidido, junto al alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, la reunión de la Junta Local del PP, en la que explicó que los populares quieren llegar al Gobierno, en España y en Asturias, para ayudar a los ciudadanos y a los municipios, "no como Pedro Sánchez, que solo quiere el poder por el poder".

Queipo subrayó la importancia de reforzar el sistema sanitario público y la calidad de la educación, en especial en las zonas rurales para que el lugar de residencia no implique unos servicios públicos de menor calidad.

En este sentido, señaló que es trascendental lograr un sistema de financiación autonómica que no discrimine a Asturias, como se ha comprometido también Núñez Feijóo, para poder abordar con garantías las inversiones en escuelas, Sanidad, residencias de mayores, dependencia, ayuda a domicilio o infraestructuras.

"Si gobiernan Adrián Barbón y Pedro Sánchez no habrá la financiación que necesita Asturias, y ya se han terminado las subvenciones europeas, por lo que los socialistas abocarían a la región a recortar servicios y a seguir subiendo aún más los altos impuestos que están acorralando a las clases medias y trabajadores de Asturias", advirtió.

Por último, Álvaro Queipo ha dicho que es una necesidad urgente acabar con la "incapacidad de gestión", la "desidia" y el "abandono" de los gobiernos socialistas de España y de Asturias. Ha recalcadoque el cambio que supone Alberto Núñez Feijóo y el PP es "más necesario que nunca para nuestra tierra y para el futuro de comarcas como la del Suroccidente, dejada de la mano de Dios".