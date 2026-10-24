Queipo (PP) sostiene que cada partido tiene derecho a defender sus ideas y ve "injustificable" la violencia

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en una imagen de archivo - PP

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha mostrado este sábado muy crítico con actos violentos ante mítines o comparecencias públicas de políticos en esta precampaña electoral, antes del 29 de noviembre.

Ha sido en un acto en Oviedo cuando los periodistas le han preguntado a Queipo por el próximo mitin del lunes del presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez. Tras bromear ante los periodistas para recordarles que él no iba a ir a verle, Queipo ha lamentado los hechos producidos en Avilés esta semana, con una concentración ante un acto del candidato de Vox, Santiago Abascal, y ha añadido que espera que a Sánchez no le ocurra algo así.

"Aquí cada uno tiene que defender sus ideas y tenemos que permitir que cada uno las exprese, aunque no estemos de acuerdo con lo que se dice", ha insistido Queipo, que considera "injustificable" recurrir a la violencia.

"Me hubiese gustado que Santiago Abascal no hubiese tenido que sufrir los escarches y los enfrentamientos que hubo alrededor. Creo que Asturias no merece todo esto", ha señalado en relación a lo ocurrido en Avilés.