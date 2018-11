El rector acusa de "falta de sensibilidad" hacia la investigación a los dos últimos gobiernos asturianos

Actualizado 10/12/2012 14:48:07 CET

Exige que se vuelva a poner en marcha el Plan Regional, "paralizado" después de la etapa de Herminio Sastre como consejero de Educación

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo ha acusado este lunes a los dos últimos gobiernos autonómicos, el actual del PSOE y el anterior de Foro Asturias, de "insensibilidad" hacia la labor de investigación que se realiza en la institución académica. Se refería a la "paralización" del Plan Regional de Investigación, y la no convocatoria en este sentido de ningún proyecto ni contrato.

En estos términos se ha expresado, tras la lectura del comunicado conjunto que critica el recorte de fondos para las universidades, una acción de protesta que han llevado a cabo simultáneamente rectores de universidades de toda España.

"Llevamos más de 20 meses en los que no hubo ninguna convocatoria de proyectos ni contratos de investigación, sin convocatorias del plan regional de investigación", ha lamentado Gotor. Al respecto de este último documento, "quedó paralizado desde que lo dejó planteado el consejero Hermino Sastre (del ejecutivo de Vicente Álvarez Areces -PSOE-)", ha añadido el responsable univesitario, tras matizar que ya ha pedido la recuperación de estas ayudas "por activa y por pasiva".

PARA LA UNIVERSIDAD Y NO PARA LAS EMPRESAS

Contía en que así sea, pero "no sé cuánto será la cantidad, y me preocupa que vaya únicamente a la empresa y no a la Universidad, porque donde se hace investigación es en la Universidad", ha recalcado.

Preguntado por si los últimos gobiernos autonómicos "comparten insensibilidad", el rector ha sido claro: "sobre todo los dos últimos gobiernos". "Con el primero al menos se trabajó el plan regional de investigación, pero luego no hubo convocatorias cuando vino un gobierno, y ahora tampoco las ha habido con el otro", se ha quejado.

Ha salvado de la crítica la gestión de la actual Consejería de Educación en la resolución de las becas Severo Ochoa. "Ahí el comportamiento de Educación ha sido positivo, porque ha convocado 47 becas de las 30 posibles", ha señalado Gotor.

El rector ha señalado que la Universidad de Oviedo, a nivel de investigación básica, está a la altura de cualquier universidad europea o americana, y que se publican trabajos en las mejores revistas del mundo. "Todo eso puede desaparecer en uno o dos años si no hay convocatorias", ha alertado Gotor. "Para crear un grupo de investigación hacen falta 20 años, pero puede desaparecer en uno o dos si no hay convocatorias", ha criticado.