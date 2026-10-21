Archivo - Un tren de Renfe en la estación de Chamartín-Clara Campoamor. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará la conexión ferroviaria entre Asturias y Madrid con motivo de la festividad de Todos los Santos que se celebra el 1 de noviembre. La compañía incorporará trenes adicionales y ampliará la capacidad de varios servicios para facilitar la movilidad durante un periodo de gran demanda de viajes. En total, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, se ofertarán casi 23.000 plazas en los trenes de Asturias.

Según ha informado el operador ferroviario, el lunes 2 de noviembre circulará un servicio especial AVE 4200 entre Gijón y Madrid con material S-106. El tren saldrá de Gijón a las 20.00 horas y efectuará paradas en Oviedo y León antes de continuar hasta la capital.

En sentido Madrid-Gijón, el martes 3 de noviembre circulará un AVE con salida de Madrid a las 7.10 horas, también con material S-106. Este servicio ofrecerá más de 500 plazas y sustituirá al Alvia habitual, cuya salida estaba programada a las 7.04 horas.

Renfe también ajustará el horario del AVE 4110 Gijón-Madrid del martes 3 de noviembre, que saldrá a las 12.08 horas en lugar de las 11.09 horas. A los viajeros que ya dispongan de billetes con enlace se les ofrecerá una alternativa de viaje.

Estos refuerzos en la oferta de Asturias se realizarán también durante el 9 y el 10 de noviembre con motivo de la festividad local de la Almudena en Madrid.