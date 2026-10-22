Los responsables de la Bóveda de Svalbard afirman que un ataque a la misma sería como un ataque a la humanidad

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 han destacado este jueves que "cualquier ataque en contra de esa bóveda global de semillas, en el peor de los casos, y esperando que eso no ocurra nunca, sería un ataque en contra de toda la humanidad". Con estas palabras han querido destacar la importancia de dicha infraestructura para las siguientes generaciones y para los investigadores.

En la rueda de prensa han comparecido el ministro de Agricultura

y Alimentación de Noruega; Nils Kristen Sandtroen; la directora ejecutiva de NordGen Genetic Resource, Lene Krol Andersen, y el director ejecutivo de Crop Trust Diversity Trust, Stefan Schmitz. Los tres han considerado un honor recibir este galardón.

Los representantes de la Bóveda han hablado de las numerosas variedades de semillas que se conservan en la misma, entre ellas por ejemplo las de variedades de aceitunas, de trigo o de arroz y han resaltado que Noruega, desde hace muchos años está muy comprometido hacia este esfuerzo internacional y en 2008 estableció esta bóveda como contribución a esa cooperación internacional.

"Las semillas son los cimientos de nuestro sistema alimentario y de nuestra resiliencia agrícola y de nuestra capacidad para adaptarnos al cambio climático, nuevas plagas, enfermedades y desafíos que no prevemos todavía. La bóveda global de semillas de Svalbard es el sistema de respaldo más grande que tenemos. En total, 135 bancos de semillas de casi 80 países han depositado más de 1,4 millardos de muestras de semillas en esa bóveda", ha explicado el ministro noruego.

SEGURIDAD DE LA BÓVEDA

Preguntados sobre la seguridad de la Bóveda, teniendo en cuenta además su proximidad con Rusia, los tres representantes se han mostrado muy contundentes al respecto. Así, el ministro noruego ha dicho que "todos los países en el mundo tienen la posibilidad de depositar sus semillas en la bóveda de Svalbard" lo que supone "un ejemplo de los intereses compartidos".

"Existen distintos países que depositan sus semillas en el Ártico, a pesar de que no cooperen realmente en otros campos políticos, pero sí comparten esa responsabilidad de cuidar de sus semillas durante muchos años. Y yo creo que esa es la mejor manera de responder a esa pregunta tan acertada. Creemos que este proyecto es un ejemplo práctico de una responsabilidad compartida y de intereses compartidos", ha dicho Nils Kristen Sandtroen.

En la misma línea el director ejecutivo de Crop Trust Diversity Trust, Stefan Schmitz, ha explicado que hay semillas rusas en la Bóveda de Svalbard y ha asegurado que "cualquier ataque en contra de esa bóveda global de semillas, en el peor de los casos, y esperemos que eso no ocurra nunca, sería un ataque en contra de toda la humanidad".

"Todo el mundo debería saber, de hecho, todo el mundo sabe que esto iría en contra del atacante, porque todos dependemos de eso, de esa herencia global. Ese patrimonio global. Y todo el mundo sabe que no hay que tocarlo", ha añadido.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Preguntados sobre como podría afectar el cambio climático a la Bóveda, la directora ejecutiva de NordGen Genetic Resource, Lene Krol Andersen, ha indicado que la Bóveda global de semillas se encuentra en la montaña de Svalbard, a una profundidad de 130 metros y perfectamente protegida contra los cambios de temperatura. Además en el caso de que haya un corte en energía, todo está preparado para que durante un tiempo no se viesen afectadas las semillas que están depositadas.

En este sentido han incidido en que la Bóveda de semillas es inteligente en cuanto al clima y está protegido contra esos cambios climáticos.

"El cambio climático es el gran elefante en la sala y el cambio climático recalca la importancia de esa bóveda de semillas porque el mundo actualmente se enfrenta a temperaturas que aumentan y aumentarán hasta finales de este siglo en unos tres o cuatro grados centígrados", ha incidido el director ejecutivo de Crop Trust Diversity Trust.

Por ello ha indicado que se necesitan investigadores, sistemas agrícolas y alimentarias para que colaboren en la que es una carrera contra el tiempo, para buscar nuevas variedades, mejores variedades que se adapten mejor a las sequías, que cada vez son más largas. "La Bóveda global de semillas es la póliza de seguros que tenemos para asegurarnos de que no se pierdan esos recursos", añadió.