Restricciones al tráfico en Oviedo con motivo de los Premios Princesa

Fachada del Hotel de La Reconquista en la semana de los Premios de 2026 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Oviedo ha programado diversas restricciones de circulación y estacionamiento que se aplicarán durante el jueves 22 y el viernes 23 de octubre con motivo de las actividades de los Premios Princesa de Asturias 2026.

Ante este despliegue, la Policía Local, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han recomendado planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que resulte posible y atender las indicaciones de los agentes.

Durante la jornada del jueves 22 de octubre, las limitaciones de tráfico comienzan a las 15.00 horas en el entorno del Auditorio Príncipe Felipe por la celebración del Concierto de Gala de los galardones. La Policía Local ha aconsejado acudir con antelación a las familias que deban recoger a sus alumnos a las 17.00 horas en el Colegio de las Dominicas debido a las dificultades de acceso y aparcamiento.

Asimismo, las restricciones en las inmediaciones del Hotel de la Reconquista se mantendrán hasta el 24 de octubre, alcanzando a las calles Arquitecto Reguera, Ventura Rodríguez, Asturias, Plácido Arango, Marqués de Pidal y Gil de Jaz.

A estas medidas se suman los cortes de tráfico fijados desde las 15.00 horas del jueves en las calles Río Caudal, Río Sella, Río Dobra, Joaquín Blume y Río Cares con motivo del encuentro 'Leo Messi. El Juego del 10', previsto a las 17.30 horas en el Palacio de los Deportes.

También para las 17.00 horas la actividad 'Sorpresa coral a Patti Smith' en la Fábrica de Armas. Ante la previsión de un elevado número de asistentes a ambos eventos, las autoridades han recomendado acudir a pie o en transporte público, recordando que el aparcamiento exterior del Centro Comercial Los Prados ha quedado reservado de forma exclusiva para autobuses de la organización.

Por su parte, de cara al viernes 23 de octubre, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor motivará el corte generalizado de tráfico en el centro urbano a partir de las 15.00 horas aproximadamente.

Estas afecciones alcanzarán de lleno al entorno del Hotel de la Reconquista, Toreno, Uría -entre Fruela y Melquiades Álvarez-, Marqués de Santa Cruz y Argüelles desde la Plaza del Carbayón, extendiéndose además a Melquiades Álvarez, Covadonga, Víctor Chávarri, Alcalde García Conde y Foncalada.

Finalmente, los residentes de la calle Fruela, los clientes del hotel de esta misma vía y los vecinos de Rosal, Plaza del Riego y Altamirano cuentan con la habilitación de un itinerario alternativo por Martínez Marina, Cabo Noval, Principado y Fruela, si bien las viviendas de Plaza del Riego y Altamirano no podrán usarlo entre las 16.30 y las 18.50 horas. Como consecuencia directa del operativo dispuesto para las jornadas festivas, las paradas de taxi y las líneas de autobús urbano de las zonas afectadas serán reubicadas o suspendidas temporalmente hasta que concluyan las celebraciones oficiales.