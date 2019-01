Los Reyes Magos llegan a Avilés en barco y contarán con una comitiva de 300 personas

Publicado 05/01/2019 12:06:33 CET

AVILÉS, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán este sábado a Avilés en barco a las 18.00 horas y, a continuación, se trasladarán al Colegio del Quirinal para, desde allí, iniciar con sus respectivos séquitos el desfile por las calles de la ciudad en la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, con una comitiva que estará formada por unas 300 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa este jueves, el desembarco está previsto en torno a las 18:00 horas en el pantalán nº 10 del Puerto Deportivo de Avilés, donde los Reyes Magos serán recibidos por la concejala de Festejos, Ana Hevia. Sus Majestades llegarán a bordo de la embarcación La Rechalda, cedida nuevamente para la ocasión por la Autoridad Portuaria de Avilés.

Desde el Puerto se trasladarán, acompañados por la Policía Local, al CEIP El Quirinal, en donde se unirán a sus comitivas y desfilarán por las calles de Avilés a partir de las 19.00 horas, donde se estrenan dos vistosos espectáculos de animación. Por un lado uno de 'Caballos y Estrellas', y por otro lado 'Gepetto, Pinocho y Pepito Grillo'.

Los artistas Pepe Espiña, Esther Cuesta y Anselmo Valle serán los encargados de realizar las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente. Gonzalo del Valle, por su parte, hará el libro gigante que acompañará a Gepetto y Pinocho, con el título 'Cuentos de siempre'.

La cabalgata cruzará la calle Fernando Morán y continuará por las calles Juan XXIII, Plaza del Vaticano, Orejas Sierra y José Cueto. Atravesará la plaza de La Merced, la calle y plaza de Pedro Menéndez, para seguir por La Muralla, subir La Cámara y finalizar en la plaza de España.

A su llegada serán recibidos por la alcaldesa Mariví Monteserín, miembros de la Corporación municipal, y la Cronista Oficial de Avilés, María Josefa Sanz, justo antes de dirigirse a las niñas y los niños desde el balcón del Ayuntamiento.

Al terminar la Cabalgata, la concejala de Festejos, Ana Hevia, acompañará a los Reyes Magos en su visita al Hospital Universitario San Agustín de Avilés, donde repartirían regalos a los niños y niñas hospitalizados. Y el domingo día 6 visitarán los centros de mayores de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los padres normas básicas de seguridad. "Pedimos que no tiren sprays a los caballos porque se pueden espantar, los trajes de todo el séquito tienen que tener un cuidado, por eso pedir a los padres que los pequeños no proyecten los sprays, y los niños no se acerquen a las carrozas, porque los caramelos llegan a todo el mundo", ha explicado la concejala de Festejos, Ana Hevia.

Por último, la edil de festejos ha señalado que este año se quiere lanzar un mensaje a los más pequeños de la casa. "La Cabalgata es clásica, pero este año vamos a invitar a todos los niños a que pidan cuentos y lectura, animando a los niños a leer, y por eso sacamos una marioneta gigante de Gepetto, Pinocho y Pepito Grillo".