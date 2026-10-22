Ribadesella tendrá un consultorio provisional en El Picu durante el cierre del puente sobre el Sella

Ribadesella. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consultorio provisional que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha habilitado en el barrio de El Picu, en Ribadesella, entrará en funcionamiento el próximo lunes, día 26 de octubre.

El Gobierno de Asturias garantiza así la atención sanitaria a la población durante el cierre por obras del puente de la N-632 sobre el río Sella, que separa la orilla oeste del centro de salud de la villa oriental.

El dispositivo, situado en el número 20 de la carretera de Ribadesella a Canero, prestará servicio de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas, y contará con un equipo de medicina y enfermería familiar y comunitaria, además de personal administrativo.

Su puesta en marcha evitará desplazamientos innecesarios y reducirá las dificultades de acceso derivadas de las restricciones de tráfico asociadas a las obras.

Además, el equipo dispondrá de un vehículo específico para la realización de atención domiciliaria, lo que facilitará y agilizará la asistencia a las personas que, por su estado de salud o situación personal, no puedan desplazarse hasta el consultorio.

De forma complementaria, se contará con una ambulancia de apoyo para reforzar la capacidad de respuesta asistencial durante el periodo en que permanezca afectada la movilidad por el cierre del puente. Este servicio estará operativo todos los días durante las 24 horas.

Con esta medida, la Consejería de Salud pretende minimizar el impacto que las obras puedan ocasionar en la atención sanitaria de la población riosellana, garantizando una respuesta asistencial próxima, accesible y adaptada a las circunstancias excepcionales que se producirán durante el cierre del puente.