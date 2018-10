Rivas (PSOE) critica que Somos desconozca las herramientas necesarias para los acuerdos de Junta de Gobierno

Publicado 09/08/2018 14:13:51 CET

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Oviedo, Ana Rivas, ha criticado este jueves a sus compañeros de equipo de Gobierno, Somos Oviedo, por desconocer las herramientas necesarias para las decisiones que se acuerdan en Junta de Gobierno. Ana Rivas se ha referido así a la afirmación del concejal de Economía, Rubén Rosón, de que la personación como acusación del Ayuntamientoen la trama 'La Enredadera' no está condicionada al informe de Abogacía Consistorial.

"Me parece improcedente, por no decir que me resulta absolutamente impresentable, que haya miembros del Gobierno que a día de hoy no se hayan enterado, después de más de tres años gobernando, de qué herramientas se necesitan para que la Junta de Gobierno tome decisiones", ha afirmado Rivas.

Además, ha criticado que Rosón manifestara que la decisión de personarse en la causa se tenía que haber tomado por la Junta de Gobierno hace un mes. Ana Rivas ha añadido que "hasta el momento" el Ayuntamiento ha tomado todas las medidas "respaldadas por servicios municipales". "No se ha tomado ninguna medida que no esté respaldada por servicios municipales por no ser temerarios y por prudencia", ha explicado.

Por su parte, el concejal de IU, Iván Álvarez ha asegurado que la postura de IU y del PSOE es la misma "desde el primer minuto". "Hubo un acuerdo entre el Grupo y alcaldía sobre el personamiento en esta causa. En estos momentos Abogacía da luz verde a esa personación y estamos convencidos de que el Ayuntamiento tiene que estar en esta causa", ha indicado.

Respecto de la advertencia de Abogacía Consistorial de la "gravedad" de la personación en el caso 'Enredadera', Ana Rivas ha explicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se referían a que había que ser "muy conscientes" de que todo el Ayuntamiento se personaba como institución.

Sin embargo, tal y como ha explicado Ana Rivas, es posible que el Ayuntamiento se retire de la causa si, como consecuencia de las investigaciones, considerase posteriormente que no había causa.

Durante la Junta de Gobierno de este jueves, según ha explicado la edil socialista, se ha acordado la personación del Ayuntamiento en el caso 'La Enredadera' para poder acceder a toda la información. Además, el equipo de gobierno ha acordado la apertura de un expediente de información previa por la supuesta multa retirada al Coordinador General de IU de Asturias, Ramón Argüelles.

"Visto que hay posibles indicios podemos empezar a investigar si es posible que esto sea cierto y que eso haya pasado más de una vez", ha explicado a los medios la alcaldesa en funciones.

Además, ha recordado que tanto concejales del Gobierno como de la oposición, han pagado sus multas y arrastres de grúa "no por usar un espacio reservado sin tener derecho a él, sino por no haber puesto la tarjeta que identificaba que nuestro vehículo tenía derecho a estar ahí". "Unos han pagado y otros no. Cada uno sabrá lo que ha hecho con sus multas", ha afirmado.

Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, la apertura de este expediente sirve para recabar información. "Si de la información recabada pudiera resultar algún indicio que confirme que se ha producido un delito como la destrucción irregular de algún boletín de denuncia habría que remitirlo a la autoridad judicial", ha explicado.

Al respecto de la situación de Ramón Argüelles, Iván Álvarez ha indicado que se tratará en los órganos de organización de IU. "Pero en IU en materia de transparencia no nos importa ni quién ni cuándo ni dónde ni cómo", ha concluido.