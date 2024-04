Roqueñí pide consenso para modernizar las directrices de comercios por interés general y no para un determinado proyecto

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha apelado este viernes al consenso para modernizar las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial por "interés general".

"Esta modernización lo que busca es el interés general para un sector y para un modelo territorial del comercio en Asturias. Ese es el viaje que tenemos que hacer. Esto va de interés general, no del interés particular de un determinado proyecto. Por tanto nosotros lo que estamos es poniendo las bases del modelo de comercio que tiene que tener Asturias en los próximos años. No estamos solucionando un problema ni de un municipio ni de un proyecto concreto", ha dicho la consejera en declaraciones remitidas a los medios con motivo de la reunión celebrada esta mañana, en la que también ha participado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, así como representantes de la FACC y agentes sociales.

La sesión ha servido, dice, para "avanzar" en el documento. "Es el inicio de un trabajo que tenemos que hacer de forma consensuada", defiende, abogando por "modernizar un sector que tiene que compatibilizar tanto el pequeño y mediano comercio como las grandes superficies en Asturias".

"A lo largo del mes de mayo vamos a tratar de tener ese documento de avance y luego tendrá que salir a información pública, y tener luego, ya en el verano, un documento en el que empezar ya también a trabajar en el articulado de las directrices", ha señalado.