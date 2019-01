Rosón (Somos) "preocupado" porque PSOE e IU "parece que dan por perdida La Vega"

Publicado 10/01/2019 13:51:04 CET

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, se ha mostrado "preocupado" porque tanto PSOE e IU "parece que dan por perdida La Vega", después de que descartarán que estos terrenos acogieran el proyecto de incubadora tecnológica.

En unas declaraciones realizas después de una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, Rosón ha señalado que desde Somos no van a "renunciar" a La Vega "como parece que están haciendo nuestros socios de gobierno".

"Lo preocupantes es que el PSOE e IU dan por perdida La Vega porque parece que no se puede hacer nada allí", ha señalado, para instar al Gobierno de España "a comprometerse con Oviedo, la capital de una comunidad histórica como Asturias", y que los terrenos pasen a ser propiedad municipal para convertir La Vega "en una fábrica del siglo XXI".

Con todo, ha agradecido que PSOE e IU apoyen el proyecto de la incubadora y ha señalado que si no este no se pude poder en marcha en La Vega "esto no va a ser una línea roja", por lo que el Vivarium podría ser una alternativa.