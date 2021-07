Rosón (Somos) rompe la unanimidad en una declaración institucional y pide más recursos para Atención Primaria

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos Oviedo Rubén Rosón ha roto este martes la unanimidad de la Corporación local en una declaración institucional que el Ayuntamiento preveía aprobar en el pleno, en apoyo al trabajo de los profesionales sanitarios durante la pandemia. Rosón, que está haciendo su residencia MIR en la Atención Primaria, ha rechazado apoyar esta iniciativa, argumentando que los médicos no necesitan "más palmadas en la espalda", sino más recursos y personal.

La aprobación de esta declaración institucional era el último punto del pleno ordinario del mes de julio y en el documento se reconocía "el esfuerzo que se ha realizado hasta la fecha por la ciudadanía ovetense, por el personal de los Servicios Sanitarios y por la Consejería de Salud". Además, apoyaba la normalización de la atención presencial o poner en valor el "papel fundamental" de los Consejos de Salud de área.

Rosón, que además ha roto el consenso dentro de su Grupo Municipal, ha defendido que "no está acordado", que en el seno del Grupo haya que apoyar de forma unánime la moción. "Intenté que esta declaración, que no está consensuada en Somos, no viniera así, pero no fue posible", ha defendido.

Aparte, ha remarcado que, como médico interno residente ve que la moción "se equivoca" y "ni siquiera menta la falta de recursos ni pide una reflexión a la Consejería de que se necesitan más recursos".

Salud, ha defendido, ha anunciado que en verano no habrá refuerzos y se despedirá a personal sanitario, por lo que Rosón entiende que se hace "poco favor" a los médicos de atención primaria aprobando esta "declaración de intenciones" que ni siquiera "responde al posicionamiento de todo el sector". "Necesitamos más manos, no una declaración institucional que no señale los verdaderos problemas", ha insistido.

Así las cosas, el resto de grupos han coincidido en que, si no hay unanimidad, no procede que la declaración institucional siga adelante.

Por su parte, la portavoz de Somos, Ana Taboada, ha asegurado que lo manifestado por Rosón "no obedece a la verdad", aunque ha dicho que esa cuestión "no atañe a la corporación" ni al pleno. Ha defendido, asimismo, que "lógicamente" Somos demanda más recursos para la Atención Primaria.

Durante el pleno sí ha salido adelante, por contra, una declaración institucional en defensa del servicio público de Correos, en la que la Corporación en su conjunto manifiesta su preocupación por el mantenimiento del empleo de calidad en el servicio, afrontando la cobertura de puestos estructurales suprimidos en centros de Oviedo y asegurando una plantilla "suficiente". Insta esta declaración a las administraciones competentes a "garantizar los compromisos de financiación" que permitan en Oviedo el correcto desempeño de la prestación de los servicios postales.