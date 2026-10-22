RTPA emite programas especiales con motivo de los galardones

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OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA RPESS) -

RTPA vuelve a volcarse, una edición más, en la cobertura informativa de los Premios Princesa de Asturias. Según han informado desde la cadena, retransmisiones especiales acercarán a la audiencia asturiana todos los detalles de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias y del acto del Pueblo Ejemplar, con entrevistas y conexiones en directo desde los principales escenarios de esta edición.

El viernes 23 de octubre, la cobertura televisiva de los Servicios Informativos comenzará a las 10.50 horas desde el Hotel de la Reconquista. Miguel González y Carolina Gancedo presentarán un programa en directo en el que participan integrantes de los jurados, personas invitadas y comentaristas.

Además, incluirá la retransmisión de la recepción a los premiados que, por primera vez, hará en solitario la Princesa Leonor. Por la tarde, María Herrero estará al frente de la programación especial, que arrancará a las 16.00 horas con reportajes y entrevistas sobre las personas galardonadas.

A partir de las 18.30 horas, RTPA ofrecerá en directo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias desde el Teatro Campoamor. A continuación, desde el Hotel de la Reconquista, TPA Noticias 2 recogerá las primeras impresiones de la ceremonia para concluir una jornada en la que los Premios tendrán presencia en todas las ediciones informativas de TPA Noticias.

Por su parte, los informativos y programas de RPA también convierten los galardones en su referencia informativa del viernes. Desde las 9.00 horas, el Hotel de la Reconquista acogerá las emisiones de 'Asturias al día', 'La radio es mía' y 'Asturias Hoy 2ª edición', mientras que, desde las 16.00 horas, 'La buena tarde' y 'Directo Asturias' emitirán desde el Paseo de los Álamos, junto al Teatro Campoamor.

Así, la radio autonómica acercará a sus oyentes los entresijos de una ceremonia que, cada año, convierte a Asturias en capital mundial de la cultura, las artes y las ciencias.

El sábado 24 de octubre, con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias a la Confradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, la programación especial en directo comenzará a las 11.45 horas desde el puerto de la villa.

Arantza Uruburu conducirá un programa por el que pasarán personas expertas y conocedoras de la cofradía y del sector pesquero asturiano. RTPA acompañará a la Familia Real en su recorrido y ofrecerá la ceremonia de entrega del galardón junto a la rula llanisca, un despliegue al que, desde las 13.00 horas, se suma RPA con un programa especial.

Además, el sábado, la programación se completa con la emisión en A7, a partir de las 11.15 horas, del documental Galerna y Salea. Dirigido por Álex Galán y David Rodríguez Muñiz, la pieza recorre la cultura marinera del Cantábrico y su relación con Llanes. A través de testimonios vinculados al sector pesquero, el documental reivindica las raíces marineras que definen la identidad de la villa y la tradición de quienes mantienen viva la pesca tradicional.