Saavedra ve viable que el barrio de Nuevo Roces, en Gijón, cuente con su primera farmacia

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, antes de participar en la inauguración de la jornada Salud y Medio Ambiente: retos para el sistema sanitario, celebrada en Laboral Ciudad de la Cultura - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha señalado este jueves, ante las peticiones de los vecinos de Nuevo Roces (Gijón) de poder contar con una primera farmacia en el barrio, no cree que haya "ningún problema".

"Lo estamos valorando desde el punto de vista técnico y administrativo", ha indicado la consejera, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de la jornada Salud y Medio Ambiente: retos para el sistema sanitario, celebrada en Laboral Ciudad de la Cultura.

Saavedra ha insistido en que no cree que surja "ningún problema". Al tiempo, ha apuntado que se reunirá con la asociación vecinal la semana que viene para hablar de este asunto.

Preguntada por la reforma del centro de especialidades 'Avelino González Mallada', ha señalado que se está en fase de licitación de la obra de la primera planta, donde hay siete consultas para el área de la salud mental, mientras que se está con la redacción del proyecto de la segunda planta, que es donde va a ir el hospital de día Infanto Juvenil. "Estamos en los plazos previstos de su tramitación", ha asegurado.

Por otro lado, con respecto a las obras de ampliación del hospital de Cabueñes, ha indicado que se sigue, también, con los plazos previstos.

Ha señalado, en este sentido, que se espera que esté licitado y adjudicado el proyecto antes de que termine esta Legislatura. Saavedra ha añadido que se está con el pliego y con lo que es la memoria y está en supervisión en este momento el proyecto. En cuanto pase la supervisión, ya tienen todo preparado y hablado con la parte administrativa para empezar ya la licitación. La previsión es que esta se lance cuanto antes.

Respecto a las quejas de los vecinos en la zona Oeste, que reclaman más medidas ante la alta contaminación, ha aludido a las actuaciones ya adoptadas y ha recalcado que es una cuestión que tiene que ver con toda la administración y con todas las administraciones.

Ha apostado, en este caso, por medidas transversales para actuar sobre el origen de toda esa situación. A esto ha sumado que el Gobierno regional está intentando hablar también con el Gobierno central para implantar esas medidas que solucionen "de forma más definitiva esa situación", ha apuntado.