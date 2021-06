Salud aumentará los recursos para psiquiatría infantil y juvenil si la situación lo requiere

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo aumentará los recursos para psiquiatría infantil y juvenil si la situación lo requiere. "Desplegaremos las medidas que hagan falta", ha dicho.

Fernández ha respondido en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias a una pregunta del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, sobre si consideraba suficientes las cinco camas disponibles en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil sita en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo.

El dirigente asturiano ha dicho que los ingresos por esta causa disminuyeron en 2020, pero en los dos últimos meses se han incrementado. Así, se está a la espera de un nuevo análisis al finalizar el segundo trimestre y si es necesario se "implementarán" las medidas necesarias, ha garantizado el consejero de Salud asturiano.

Por otro lado, en la sesión parlamentaria de este lunes la diputada de Podemos Nuria Rodríguez ha preguntado a la consejera de Educación, Carmen Suárez, sobre la razón por la cual no se les concedió a las familias del C.P. Valdellera en Posada de Llanes la solicitud para que sus hijos e hijas salieran en horario temprano a partir del 1 de junio del presente curso.

Después de que Suárez dijese que no se había concedido esa reducción porque no cuadraba el transporte escolar, Nuria Rodríguez le ha acusado de no atreverse de decir que lo que de verdad pasaba era que a la empresa Alsa no le compensaba poner un autobús más. Dijó que seguirá pidiendo en el parlamento una comisión de investigación sobre el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).

"Bienvenida toda investigación y toda verdad", apuntó luego Carmen Suárez, que ha indicado que en el caso por el que se le preguntaba en Educación solamente conocieron que no había disponibilidad de transporte.