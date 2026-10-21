Salud renueva las urgencias pediátricas del HUCA por 648.000 euros

Urgencias pediátricas del HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Salud ha invertido 648.235 euros en la renovación de las urgencias pediátricas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para adaptarlas a las nuevas necesidades de pacientes y familias y reforzar la calidad de la atención. La actuación "mejora la privacidad, amplía la capacidad asistencial y fortalece la seguridad".

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la reforma responde a la evolución que ha experimentado en los últimos años la atención pediátrica urgente, marcada por una mayor presencia de niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas y necesidades complejas, así como por la asistencia a determinados perfiles hasta los 18 años.

La nueva distribución "facilita una mejor adaptación a estas realidades y favorece el acompañamiento familiar durante todo el proceso asistencial". Además, "refuerza la intimidad de pacientes y acompañantes", gracias a la reorganización de los espacios y a la incorporación de salas de espera diferenciadas según las necesidades asistenciales.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha visitado este miércoles las nuevas instalaciones del HUCA. "Permiten dar una respuesta de mayor calidad a los pacientes pediátricos y sus familias, así como disponer de espacios de trabajo más adecuados para profesionales. De este modo, se favorece una atención más segura, personalizada y humana, adaptada a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y acompañantes", ha valorado.

La actuación ha permitido incrementar la capacidad asistencial del servicio mediante la reorganización de los espacios y la creación de nuevas áreas específicas para la atención urgente pediátrica.

Entre las principales mejoras figura la ampliación de tres a cuatro boxes de exploración, ahora cerrados y equipados con ordenador e impresora, que permiten realizar la atención y el registro clínico en el mismo espacio, preservando la intimidad de pacientes y familias. La unidad dispone también de dos consultas polivalentes y una sala de trabajo para el equipo médico, mantiene la zona de administración de aerosoles y reorganiza el circuito de llamada de pacientes.

Salud ha prestado especial atención a la seguridad, mediante la reorganización de los circuitos internos para diferenciar, en la medida de lo posible, los desplazamientos de pacientes, profesionales y materiales. Esta distribución contribuye a reducir el riesgo de transmisión de infecciones y facilita una atención más eficiente.