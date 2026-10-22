San Tirso tendrá un consultorio más accesible y eficiente tras una reforma integral que arranca el 9 de noviembre

Consultorio San Tirso de Abres. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud iniciará el 9 de noviembre la reforma integral del consultorio de San Tirso de Abres, una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad peatonal al centro, incrementar su eficiencia energética y adaptar los espacios a las necesidades actuales de la actividad asistencial. Las obras favorecerán, además, un mayor confort para pacientes y profesionales.

Según ha informado el Gobierno asturiano, los trabajos, adjudicados a la empresa Citanias por 462.983 euros, incluyen actuaciones para mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la renovación de la envolvente térmica, la sustitución de la cubierta y la instalación de luminarias LED de alta eficiencia.

La reforma contempla también una redistribución de los espacios interiores para hacerlos más funcionales. Esta reorganización permitirá habilitar una sala polivalente, una zona de estar para profesionales y un almacén, además de adaptar los aseos para personas con movilidad reducida.

En el exterior se mejorarán los accesos al edificio y se habilitará una zona de aparcamiento con una plaza reservada para personas con discapacidad. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses.

Con motivo del inicio de los trabajos, la actividad asistencial se trasladará de forma provisional, a partir del 9 de noviembre, al polideportivo de San Tirso de Abres, situado a unos 150 metros del consultorio. Para garantizar la continuidad de la atención, se acondicionarán dos estancias que actualmente se utilizan como sala de informática y gimnasio, donde se instalarán las consultas de medicina y enfermería.