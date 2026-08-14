Sánchez destaca el avance del proyecto de TYC Narcea tras su publicación este viernes en el BOPA

Archivo - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha señalado este viernes que el Principado continuará con la tramitación del proyecto de explotación de TYC Narcea después de que el BOPA haya publicado hoy el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y la autorización ambiental integrada simplificada vinculadas al proyecto.

Sánchez, que se ha pronunciado sobre este asunto tras participar en la firma de un convenio con las Cámaras de Comercio en la FIDMA, ha explicado que el Gobierno asturiano ha decidido avanzar en la tramitación autonómica sin esperar a que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) resuelva las discrepancias existentes sobre la posible devolución de ayudas recibidas por la empresa.

El consejero ha señalado que con este trámite el Gobierno asturiano cumple el compromiso adquirido para avanzar en la reapertura de las instalaciones y ha incidido en que no han querido esperar a la resolución del ITJ para iniciar la tramitación autonómica.

"Este es un paso más", ha indicado Sánchez, que ha explicado que la tramitación del proyecto se encuentra ya "en uno de los últimos pasos".

El titular de Ciencia ha reiterado que la reapertura de TIC Narcea debe estar condicionada al cumplimiento del marco jurídico y a la resolución de las discrepancias con el ITJ sobre "la posible devolución o no de esas ayudas que se recibieron en su día".

En este sentido, ha explicado que si el ITJ resuelve antes de que finalice la tramitación autonómica, el Principado actuará en función del sentido de esa resolución. Si, por el contrario, la resolución estatal llega después, la aprobación del proyecto quedará condicionada a ella.

El anuncio publicado en el BOPA abre a partir de este sábado un periodo de un mes para que personas, entidades e instituciones interesadas puedan examinar la documentación y presentar alegaciones.