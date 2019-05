Santiago (Somos) celebra que la nueva ordenanza de medioambiente vaya a permitir música en directo en los bares

Publicado 21/05/2019 14:50:58 CET

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La número tres de la candidatura de Somos Oviedo al Ayuntamiento de Oviedo, Anabel Santiago, ha celebrado este martes que la nueva ordenanza de medioambiente, que acaba de finalizar el trámite de consulta pública, vaya a permitir la música en directo en los bares. "Da respuesta a una reclamación histórica de artistas y hosteleros" ha señalado.

Para la candidata de Somos se trata de un "paso de gigante para la cultura ovetense" gracias al cual los músicos asturianos podrán acudir a los locales de hostelería de la ciudad a presentar sus propuestas. La modificación de esta ordenanza permitirá música en directo de 19.00 a 23.00 horas, para respetar igualmente el descanso de los vecinos según ha informado en unas declaraciones remitidas por el partido.

No obstante, dicha ordenanza, según han explicado fuentes del consistorio ovetense a Europa Press, acaba de finalizar el trámite de información pública, pero no podrá ser aprobada definitivamente hasta que se constituya la nueva Corporación local tras las elecciones debido a que el Ejecutivo se encuentra en funciones y la Junta de Gobierno no puede tomar en consideración el proyecto.

Según la candidata a la Alcaldía, Ana Taboada, esta modificación "ya es una realidad" que da cumplimiento a una reclamación "de hace 20 años" de los músicos y artistas asturianos.

Esta normativa, ha añadido Santiago, "servirá para impulsar la economía y la cultura en el concejo". Además de la limitación horaria, los conciertos tendrán otras destinadas a proteger el descanso de los vecinos y que están relacionadas con los espacios en los que se celebrarán. De este modo, solo podrán celebrarse en bares con más de 85 decibelios de aislamiento.

"Estamos ante un avance que se reclamaba desde hace años y que da respuesta a una demanda histórica de artistas y hosteleros", ha destacado la cantante y candidata de Somos Oviedo Anabel Santiago.

En esa misma línea, ha resaltado que "se pone fin al sinsentido que permitía la música enlatada o amplificada mientras impedía las actuaciones en directo al mismo volumen".

"Es una norma que responde al sentido común y que servirá para impulsar la economía y la cultura en el concejo", ha resaltado la artista en un acto en el que ha querido agradecer el trabajo de sus compañeros de Somos Oviedo en el gobierno municipal.