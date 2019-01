Seijas pide al legislador que regule ante el incremento de nuevas realidades como la maternidad subrogada

Publicado 31/01/2019 20:26:16 CET

OVIEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Antonio Seijas ha hecho un llamamiento a los legisladores españoles para que abran debates y promuevan regulaciones ante realidades nuevas como el de la maternidad subrogada.

Aunque en España esta práctica está prohibida, Seijas, a preguntas de Europa Press, ha explicado que los datos indican que desciende el número de adopciones y aumenta el número de niños por maternidad subrogada.

"No es posible que siendo nulos esos contratos, cada vez haya más hijos, y que ante eso, no tengamos una regulación", ha indicado el exmagistrado, quien fue también expresidente de la Audiencia Provincial de Asturias.

En esta situación y para dar respuesta a los problemas que generan son los jueces los que tienen que dar respuesta a las distintas situaciones, sin una ley específica que interpretar y teniendo que recurrir en ocasiones a analogías para tomar las decisiones.

La Sala Primera del Tribunal Supremo dictaminó en 2014 la nulidad de esos supuestos. Pero la realidad, ha añadido, es que siguen registrándose niños en España por medio de la maternidad subrogada. "Hay una realidad que se está imponiendo", ha explicado.

Considera que el legislador no se lo pone fácil a los jueces en este y otros asuntos que afectan al Derecho de Familia. Seijas, ahora jubilado, fue el magistrado de la sentencia que estableció que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio.

También en ese caso Siente que el legislador no se lo ha puesto fácil a los jueces, que han sido los que han tenido que solucionar el problema. "Ciertas cosas estarían mejor si se cambiaran las leyes porque lo cierto es que una ley siempre da más seguridad jurídica que la jurisprudencia", ha afirmado.

Tras señalar que la custodia compartida no está lo suficientemente regulada se ha referido a la normativa referente a la vivienda familiar, en la que "no se ha tocado una coma" desde 1981, cuando se introdujo en el Código Civil el artículo para casos de ruptura. "Pero hoy día hay situaciones, con nuevas realidades, que no se contemplan y que, a falta de una regulación clara, las está resolviendo la Sala Primera del Tribunal Supremo". Seijas ha estado este jueves en Oviedo para impartir la conferencia 'Responsabilidad por daños en las relaciones familiares' en la sede del Colegio de Abogados.