Aulas de votación, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Las elecciones a las Cortes Generales de España se celebran este domingo 29 de noviembre de 2026, convocadas mediante el Real Decreto 806/2026 para renovar los 350 escaños del Congreso de - Ricardo Rubio / Europa Press

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Principado de Asturias, con el 25,36 por ciento escrutado, la lista de Senado de Progreso (PSOE-IU-MS) obtiene 2 senadores y PP obtiene otros 2 en las elecciones generales celebradas este domingo, 29 de noviembre.

De este modo, el PSOE lograría contar con la representación en la Cámara Alta por Asturias de Iván González y Antona Luengo; mientras que el PP contaría con Pilar Fernández Pardo y Silverio Argüelles.