El Sespa y Transición Ecológica colaboran para mejorar la salud laboral en la minería

Reunión del Consejo de Gobierno este lunes. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de este lunes ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para reforzar la prevención de la silicosis y de otras enfermedades profesionales vinculadas a la minería a través del Instituto Nacional de Silicosis.

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha informado de este acuerdo en la rueda de prensa posterior a la reunión. Según ha indicado, permitirá destinar fondos para el desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica, investigación aplicada, formación especializada y apoyo técnico a las empresas del sector.

Peláez ha explicado que el objetivo principal de este convenio es mejorar la seguridad y la salud laboral en el ámbito minero, especialmente en todo lo relacionado con las contingencias profesionales derivadas de esta actividad.