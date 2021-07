"Sé lo que es el sexo, lo otro no sé, es un concepto", dice la Amelia Valcárcel sobre la identidad de género

La catedrática rechaza que el feminismo esté dividido y recalca que la agenda está "muy clara"

GIJÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catedrática en Filosofía Amelia Valcárcel ha rechazado este miércoles en Gijón que el feminismo esté dividido, a lo que ha recalcado que es una agenda que está "muy clara".

"Nadie puede decir que es feminista si no mantiene la agenda", ha apuntado. Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de la XVIII Escuela Feminista 'Rosario Acuña', en la antigua Escuela de Comercio.

Ha opinado, sobre la Ley Trans, que aún es un proyecto de Ley que tiene un largo camino por delante, a lo que ha indicado que debe creerse que se logrará mejorar un anteproyecto que tiene "evidentes cosas mejorables".

Preguntada sobre si se refiere a la identidad de género, Valcárcel ha precisado que eso no sabe si es mejorable o no, "no sé lo que es", ha indicado. "Sé lo que es el sexo, lo otro no sé, es un concepto", ha matizado.

Respecto al momento que vive el feminismo, ha apuntado que siempre tiene "los frentes abiertos", a lo que ha añadido que a veces uno es más fuerte que otro.

Ha explicado que el frente "tradicionalista", es decir, el que pensaba que el mundo estaba siempre mucho mejor ordenado antes, cuando las mujeres como seres libres no existían, "ese siempre va a tener una cierta actividad, porque tiene a su lado el enorme peso de la tradición".

"Lo novedoso es que te salga un frente por el otro lado, eso es nuevo", ha indicado. Aún así, no cree que el feminismo tenga que preocuparse o ocupar el punto medio. Según Valcárcel, el punto medio fue muy alabado por mucha gente por largo tiempo por muy buenas razones. "Suele ser el lugar donde está la prudencia", ha indicado.