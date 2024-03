"Si creyera que no tenía margen, me iría hoy para casa", dice Moriyón del vial de Jove y otras obras pendientes

Los vecinos estudian movilizaciones para dar una respuesta "contundente"



GIJÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha comunicado este lunes que se ha dirigido, tanto al Ministerio de Transportes, como al Gobierno autonómico, para que "a la mayor brevedad" el Ejecutivo central estudie las opciones del acceso a El Musel del tráfico pesado, a lo que ha remarcado que no vale trasladar los camiones de la avenida de Príncipe de Asturias a la zona del Lauredal.

"Si yo creyera que no tenía margen, me iría hoy para casa, y no lo voy a hacer", se ha mostrado convencida Moriyón con respecto a reclamar una solución para el vial de Jove y todas las infraestructuras pendientes en la ciudad, como el Plan de Vías.

"Tengo más fuerza que nunca", ha asegurado a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida con el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), Manuel Cañete, en el consistorio gijonés.

La regidora ha remarcado que le corresponde al Ministerio estudiar las opciones y luego trasladarlas al Ayuntamiento para valorar cuál es la mejor, siendo, a su juicio, el presidente regional, Adrián Barbón, el interlocutor "máximo" con el Gobierno central.

"No les vamos a dejar", ha trasladado, al tiempo, a los afectados de la zona Oeste de la ciudad. "Los vecinos no pueden más", ha recalcado Moriyón, antes de asegurar que en el Ayuntamiento también están "agotados" de toda esta cuestión. "Hay un límite de hartazgo que es difícil de contener", ha confesado la alcaldesa.

Preguntada por el nuevo retraso en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia), ha recordado que en 2025 se cumplirán 20 años de la firma del protocolo de actuación de los accesos a la misma y a El Musel y diez años de una estación provisional en la ciudad.

"Triste historia de Gijón, que va a dejar de ser triste, porque no se va a quedar atrás", ha recalcado, no obstante. "Gijón se va a levantar y va a pedir lo que le corresponde, lo que es suyo, y va a ser de la mano de vecinos y Ayuntamiento".

RESPUESTA "CONTUNDENTE" VECINAL

Cañete, por su parte, ha destacado la importancia de que haya "una sola voz" en la defensa de la ciudad y ante lo "intolerable" por la propuesta del Ministerio de hacer un vial de Jove en superficie, y no soterrado y el "ninguneo" a Gijón y a Asturias.

En esta misma línea, ha considerado "intolerable" lo que está haciendo el Ministerio con la ciudad, año tras año, según él. Al tiempo, ha asegurado que se mantiene el rechazo al vial en superficie como se hizo hace 30 años, cuando se consiguió echar atrás el proyecto que había.

A mayores, ha apuntado que se ese rechazo se ha acrecentado porque ha cambiado la realidad social y política. Sobre lo primero, ha incidido en que hoy día hay miles de viviendas en esa zona que no había en 1993, y que están soportando niveles de contaminación altos.

"Tenemos un problema serio", ha advertido respecto al transporte de mercancías, a lo que ha llamado la atención a que da igual que vaya por la avenida de Príncipe de Asturias o por el vial de Jove en superficie, porque la contaminación va a ser la misma en la zona Oeste, también acústica. Frente a ello, ha incidido en que el modelo de transporte debe estar más alineado con lo que promueve la UE.

Por otro lado, ha agradecido el apoyo de la alcaldesa y de la Corporación gijonesa y ha avanzado que los vecinos ya tienen previsto hacer movilizaciones. A este respecto, ha dicho suponer que las asociaciones vecinales de la zona Oeste diseñarán su propio calendario de movilizaciones, que la FAV respaldará.

"Nos lo vamos a tomar con calma", ha explicado sobre la organización de las movilizaciones. Eso sí, ha dejado claro que van a dar una respuesta "contundente". "Lo que hagamos tiene que hacer daño", ha opinado.