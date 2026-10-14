Siero abre durante 15 días hábiles el plazo para solicitar las subvenciones culturales de 2026

El alcalde, Ángel García, 'Cepi', y la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos. - SIERO

SIERO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a asociaciones culturales, grupos folclóricos y entidades corales del concejo correspondientes a 2026. Las ayudas podrán solicitarse durante 15 días hábiles a contar desde este miércoles, según han informado el alcalde, Ángel García, 'Cepi', y la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 19.600 euros, de los que 15.000 euros se destinan a asociaciones culturales y grupos folclóricos y los 4.600 euros restantes a entidades corales. Podrán optar a estas ayudas las entidades legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Las subvenciones buscan apoyar tanto el funcionamiento de estas entidades como sus actividades y proyectos durante 2026. Entre las iniciativas subvencionables figuran las relacionadas con la recuperación y difusión del folclore asturiano, las actividades artísticas y culturales, los espectáculos, festivales y exposiciones, así como la formación musical, los intercambios culturales y la promoción de las agrupaciones corales del concejo.