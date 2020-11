El Sindicato Veterinario no entiende que el Principado no use el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) ha emitido una nota de prensa en la que recuerda que lleva reclamando desde marzo que se utilice en Asturias el Laboratorio de Sanidad Animal de Jove, en Gijón, para hacer pruebas PCR y detectar la transmisión de COVID-19.

"No entendemos por tanto, por qué no se está utilizando este valiosísimo recurso en unos momentos en que es tan necesario, cuando además hay ejemplos de su exitoso uso durante esta pandemia en otras comunidades autónomas como Castilla y León o Madrid, y en otros países como por ejemplo Alemania; y animamos a nuestra Administración a que use en todo su potencial los recursos sanitarios que tenemos", señalan.

Afirman que han asistido con "incredulidad" y "asombro" las noticias relativas a falta de medios para realizar PCR en Gijón. REcuerdan que el de Jove es un laboratorio habilitado para realizar las pruebas por el Instituto de Salud Carlos III. "Las pruebas PCR y serológicas son exactamente iguales en seres humanos y animales domésticos, sólo hace falta cambiar los reactivos de los equipos", dicen desde Sivepa, reiterando su ofrecimiento al Principado.

"Utilizar este recurso no sólo supondría una gran ventaja desde el punto de vista del tan ansiado aumento de capacidad y velocidad de realización de pruebas PCR, sino que introduciría otra ventaja importante que es el aumento de centros en que se realizan las pruebas ya que, como hemos visto, ninguno está libre de que su personal se vea afectado por la COVID-19, y cuantos más laboratorios diferentes realicen este servicio, menos impacto tendría un supuesto brote en uno de ellos", argumentan.