La Sindicatura recuerda a los municipios que rendir información es una "obligación legal" pero comprende las quejas

Publicado 05/11/2018 11:12:05 CET

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas, Avelino Viejo, ha explicado este lunes que existe una queja extendida entre responsables municipales consistente en decir que les "atosigan" desde diversos organismos a la hora de pedirles información. "No les falta razón", ha admitido Viejo, que, sin embargo, ha añadido que desde la propia Sindicatura se han habilitado mecanismos para facilitarles la tarea.

"Antes tenían que traerla manualmente", ha señalado Viejo en una comparecencia parlamentaria, en la que ha explicado que incluso desde la propia Sindicatura se han habilitad mecanismos para que sólo tengan que "darle a un botón" para trasladar la información y que se han organizado también cursos.

En cualquier caso, Avelino Viejo ha explicado que cuando a comenzó a funcionar la Sindicatura de Cuentas en Asturias, el porcentaje de rendición de cuentas les situaba como segundos por la cola entre los órganos fiscalizadores del país. Con el paso de los años, se ha mejorado y se ocupa actualmente el cuarto puesto pro la cabeza.

Viejo ha comparecido en la comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde ha respondido a las preguntas de los diferentes grupos en relación al 'Informe sobre el seguimiento d ellas recomendaciones y observaciones contenidas en los informes sobre el sector público local del Principado de Asturias. Ejercicios 2007-2016'.

El trabajo señala que del total de recomendaciones contestadas (55), 45 han sido aplicadas total (35) o parcialmente (10). De las 10 no aplicadas, la mitad de ellas lo ha sido porque la entidad destinataria no comparte la recomendación propuesta. Las recomendaciones no son preceptivas.

En su comparecencia, Viejo ha relacionado tanto en lo que se refiere a la falta de rendición como al incumplimiento de las recomendaciones un problema derivado de la falta de recursos municipales, de formación y de personal. A ello, ha dicho, se une que en ocasiones la contabilidad no se lleva de la manera adecuada. Si las entidades locales lo hicieran de forma sistemática, ha indicado Viejo, gestionarían mejor y conseguirían resultados interesantes.