Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. - SOMOS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha celebrado la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del real decreto que permite a las comunidades autónomas crear especialidades docentes para las lenguas no oficiales que cuenten con protección legal en sus territorios, como el asturiano y el gallego-asturiano.

La norma no crea directamente estas especialidades, sino que habilita a las administraciones educativas para incorporarlas en función de la regulación que adopten. Tomé ha calificado la jornada de "histórica" y ha defendido que la enseñanza en estas lenguas es "esencial, algo justo y muy enriquecedor".

La diputada considera que la medida permitirá mejorar las condiciones laborales de los docentes de estas materias, que, según ha señalado, se encuentran en una situación de interinidad prolongada. "Por fin, estos profesionales dejarán de verse en la obligación de trabajar en una interinidad eterna", ha afirmado.

Tomé ha atribuido este avance al trabajo de los docentes y de las personas que han defendido la conservación de la cultura y el patrimonio lingüístico. En este sentido, ha reivindicado que se trata también de un paso en materia de derechos laborales.

Por último, ha asegurado que el PSOE había bloqueado la iniciativa hasta hace unos días al considerar que era imposible y ha señalado que el siguiente paso debe ser la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano.