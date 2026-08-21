Somos Asturies celebra, el 8 de septiembre en Gijón, el evento '¿Ye lo qu'hai?'

Cartel del evento '¿Ye lo qu'hai?' organizado por Somos Asturies, el 8 de septiembre en Gijón. - SOMOS ASTURIES

GIJÓN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La formación política Somos Asturies ha animado a los asturianos a participar en el evento '¿Ye lo qu'hai?', que se celebrará el próximo Día de Asturies, 8 de septiembre, en El Patioh! de la Laboral, Gijón.

Según una nota de prensa de este partido, será un encuentro "donde todo el mundo es bienvenido para poder compartir inquietudes sobre la vida en Asturies, debatir y tener la oportunidad de encontrarnos con gente de diferentes formaciones políticas de izquierdas de todo el Estado español y enriquecernos de sus experiencias".

"Mientras que en Asturies tenemos la costumbre de decir 'Ye lo qu'hai' cuando algo no nos gusta pero existe, es momento de plantearnos si queremos unir fuerzas para cambiarlo", han explicado sobre el fin de este evento.

Entre otras cuestiones, han mostrado su preocupación sobre el problema de acceso a la vivienda, la turistificación del territorio, y la "privatización y degradación" de los servicios públicos, especialmente sanidad y educación.

De ahí que hayan decidido "plantarse" y unir a la militancia y a la ciudadanía que desee un cambio de modelo profundo. Han señalado que, en el evento, "habrá tiempo para la fiesta y el disfrute: habrá espicha y una actuación musical".