Somos Asturies, decidido a "arrimar el hombro" para la creación del Frente Amplio

Los portavoces de Somos Asturies - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Somos Asturies Covadonga Tomé, Xune Elipe y Andrés Ron han mostrado este jueves su disposición a "arrimar el hombro" para la creación del Frente Amplio desde un planteamiento "de unidad social, sin condiciones, sin líneas rojas".

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, han celebrado que Ada Colau sea la posible candidata a la presidencia de España por parte de un Frente Amplio de izquierdas y han expresado su "disposición plena a colaborar con el Frente Amplio común de izquierdas en Asturias, que haya una sola papeleta, una sola candidatura que avance en derechos y que suponga un muro sólido de contención contra el fascismo".

Los portavoces de SOMOS han puesto mucho énfasis en que "no pondrán límites ni líneas rojas con el objetivo de llegar a una candidatura comunitaria lo más amplia posible".

Además, Tomé ha hablado de la importancia de "aglutinar movimientos y organizaciones sociales". Covadonga Tomé, Andrés Ron y Xune Elipe han explicado que lanzan el mensaje a los partidos del espacio progresista y a la sociedad "desde la más absoluta generosidad, sin poner líneas rojas, arrimando el hombro con lo que pueda salir estos días".

Así, han dicho que apoyarán el espacio de unidad que se conforme. "Está asegurado. Apoyamos una papeleta única, que sirva como aglutinamiento de los movimientos sociales, encabezada por un perfil asturiano que conozca bien la problemática asturiana. Somos estará en la propuesta amplia de frente progresista que se plantee en Asturies, más allá de los partidos políticos y las siglas, con unidad", han expresado desde la portavocía.