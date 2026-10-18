Somos Asturies reclama el fin del peaje del Huerna cinco años después de la fecha en que debía concluir

Acciín reivindicativa en el Huerna. - SOMOS

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies ha participado este domingo en una acción reivindicativa en las casetas de peaje de La Magdalena de la AP-66 para reclamar el fin del peaje del Huerna, cuya concesión, según ha denunciado la formación, debía haber finalizado el 17 de octubre de 2021.

La protesta, desarrollada en coordinación con la Plataforma ¡Peaje del Huerna No!, ha consistido en un convoy de vehículos con personas y pancartas que ha recorrido la zona del peaje, donde se han bloqueado varias barreras y se han colocado pegatinas con el lema 'Peaxe illegal, peaje ilegal', en asturiano y castellano.

Posteriormente, representantes de Somos Asturies han ofrecido una rueda de prensa ante las barreras, en la que la portavoz de la formación y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha reclamado el fin de una situación que ha calificado de "injusta e inaceptable" para Asturias.

Tomé ha recordado que la concesión "debía haber finalizado hace cinco años" y ha atribuido al Gobierno de José María Aznar la ampliación "hasta 2050", al tiempo que ha responsabilizado al Partido Popular de la prórroga y ha criticado al PSOE por no haber puesto fin al peaje durante sus años de gobierno.

"Por culpa del PP estamos en esta situación y por culpa del PSOE seguimos en ella, porque no fueron capaces de solucionarlo", ha afirmado.

La portavoz de Somos Asturies también ha aludido al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea al Estado y ha asegurado que el organismo europeo "ya ha señalado la ilegalidad de esta prórroga". Asimismo, ha cuestionado la actuación del Ministerio de Transportes y del Gobierno del Principado, a los que ha acusado de mantenerse inactivos ante la situación.