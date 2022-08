Somos dice que Canteli "sabe perfectamente" que el túnel que plantea para la Ronda Norte no es la solución

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Somos Oviedo ha manifestado este viernes que el "túnel que sería un kilómetro mas largo que el Negrón" para la Ronda Norte de Oviedo no es la solución, algo que asegura el gobierno de Álfredo Canteli sabe perfectamente, y por eso lo plantea".

El concejal Nacho del Páramo explica que "este megatúnel no supera ningún tipo de prueba técnica, económica y social, por lo que el Ministerio no va a tener en cuenta esta propuesta". Al mismo tiempo, del Páramo acusa al alcalde de Oviedo de estar "atrapado en el pasado", con soluciones que ya están superadas en Europa desde hace casi un siglo y que solo benefician a "un mínimo porcentaje de la población: los especuladores y la empresa concesionaria de la AS-

II".

Según explica el concejal de la formación morada, la solución propuesta por PP y C's multiplica por dos ó tres el coste de la actuación, lo que hace que "económicamente no se tenga en

cuenta".

"El Ministerio no la escogería porque sería un capricho, más gasto que el beneficio que plantearía", indica el edil de la formación morada.