Somos presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de Reglamento del Consejo de Participación Infantil

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Reglamento del Consejo de Participación Infantil, "por haberse elaborado sin contar con los 17 grupos de participación de niñas y niños y jóvenes creados en Oviedo".

La portavoz de Somos, Ana Taboada, ha acusado a la concejala de Políticas Sociales, Leticia González, "de contradecir la marca de 'Ciudad Amiga de la Infancia' otorgada por Unicef, al impedir la participación del colectivo directamente implicado, lo que da cuenta de una actuación de cara a la galería sin proyecto real detrás".

En nota de prensa, Taboada ha reprochado "la falta de diálogo de la representante 'popular' en el Gobierno para políticas sociales y de infancia, al aplicar el rodillo y ni siquiera admitir las enmiendas parciales presentadas por Somos Oviedo, que entre otras cosas, incidían en cuestiones de igualdad, de lenguaje inclusivo y mejoraban el texto".

"Vemos como una vez más el Gobierno actúa de manera despótica, aprueba Reglamentos para poner en marcha el Consejo de Participación Infantil, sin contar para su elaboración con los niños y niñas de Oviedo que conforman los 17 grupos de participación que se impulsaron durante nuestro mandato. El Reglamento no se ha elaborado de manera participada contando con la opinión de sus protagonistas niños y niñas, que deberían explicar cómo y para que quieren participar. Debe elaborarse de manera participada contando con todos los espacios de participación a nivel municipal donde estén representadas las voces de los niños y las niñas y los adolescentes y evitar fórmulas rígidas, excesivamente institucionales y burocráticas", sostiene.

Asimismo, incide en que el Ejecutivo local de PP y Ciudadanos deja de lado "proyectos impulsados por estos grupos de participación como el arreglo de una plaza en Olloniego, una fuente en Anieves, o un parque infantil al lado de las Escuelas Blancas". "La concejala no entiende que, como señala Unicef, la participación infantil e no puede tratarse desde el adultocentrismo sino desde la escucha permanente, pero no nos extraña pues ni siquiera es capaz de tener un debate democrático con la oposición para mejorar un texto", concluye.