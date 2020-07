Suárez reitera que la concertada recibirá ayuda del fondo de reconstrucción y destaca el diálogo con el sector

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Carmen Suárez, ha reiterado este viernes que la enseñanza concertada también va a recibir ayuda de los fondos de reconstrucción destinados a educación y ha indicado que su consejería está estudiando la propuesta que les han planteado desde la concertada.

"Para este gobierno la enseñanza pública es la prioridad, pero eso no significa que se vaya a dejar apartada a la enseñanza concertada y no lo estamos haciendo. Nos han planteado una propuesta que estamos estudiando", ha dicho.

Carmen Suárez ha indicado que están en "muy buen camino y en una total disposición de negociar con patronales y sindicatos desde hace ya unos días".

La consejera ha indicado que la escuela pública atiende a una población con una mayor vulnerabilidad y prueba de ello es que los prestamos de equipos de ordenadores digitales ha sido comparativamente mucho mayor en la enseñanza pública, pero también hemos dado ordenadores en préstamo a la enseñanza concertada. "Esa brecha digital es bien sabido que corresponde con una brecha sopcial2, ha indicado Suárez.

La consejera ha comparecido este viernes en la Comisión de Estudio de la gestión de la crisis sanitaria Covid-19, donde ha asegurado que el Gobierno de Asturias "hace el máximo esfuerzo posible, tanto organizativo como inversor, el máximo".

Ha explicado que prueba de este esfuerzo es que Asturias es una de las pocas autonomías que ha anunciado un doble compromiso: un modelo que, siempre que la situación sanitaria lo permita, será enteramente presencial y llevará aparejado bajadas de ratios hasta cuarto de primaria inclusive. En esas edades los grupos no superarán los veinte alumnos y alumnas, de los más pequeños del país.

"Una fórmula que nos distingue porque prioriza un modelo presencial, y que nos convierte, insisto, en una de las pocas comunidades que trabaja para que todo el alumnado de todos los niveles, etapas y enseñanzas vuelva diariamente a las aulas, reduciendo las ratios y contratando nuevo profesorado", ha destacado la consejera.

Ha asegurado que este modelo lo han trabajado y compartido con las direcciones de los centros, con las familias y con los sindicatos con los que han mantenido una actividad de encuentros desde la alarma sanitaria, y muy especialmente durante estas últimas semanas, que está siendo muy intensa.

"Sin embargo también hemos sido claros a la hora de reconocer públicamente que resulta del todo imposible atender la petición de algunas organizaciones sindicales que reclaman grupos que no excedan los 15 alumnos y alumnas y la contratación de miles de docentes. No puede hacerlo el Gobierno de Asturias y tampoco, me atrevería a aventurar, ninguna otra administración autonómica", ha dicho.

IGUALDAD

También ha comparecido en la Comisión la Directora de Igualdad, Nuria Varela, que ha dado cuenta de las medidas adoptadas durante la pandemia para ayudar en la protección de las mujeres y también en materia de igualdad económica y de empleo.

Varela ha celebrado que por primera vez la concertación social trabaje la igualdad.