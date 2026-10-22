Sumar Asturias elige a Helena Díaz como su candidata al Congreso en la lista del Frente Amplio

Helena Díaz Cuervo. - SUMAR ASTURIES

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Coordinador de Movimiento Sumar Asturias ha acordado este jueves la elección de Helena Díaz Cuervo como su candidata al Congreso de los Diputados dentro de la lista electoral del Frente Amplio por Asturias. La coalicción está integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Izquierda Asturiana y Somos Asturias.

Díaz Cuervo, nacida en Gijón en 1979, ha desarrollado una trayectoria en el ámbito científico y sanitario. Es ingeniera química y doctora en Biología. En la estructura orgánica de la formación, forma parte del Grupo Coordinador estatal de Movimiento Sumar y ocupa la Secretaría de Ciencia y Migraciones de la dirección en Asturias.

Con esta elección, Sumar Asturias incorpora al proyecto del Frente Amplio "un perfil de alta cualificación técnica, reafirmando su apuesta por la ciencia, la innovación y el fortalecimiento de los servicios públicos para defender los intereses asturianos en la Cámara Baja".

El coordinador de Movimiento Sumar Asturias, Xabel Vegas, ha asegurado que Helena Díaz "representa lo mejor de una izquierda transformadora y moderna, de inspiración laborista y ecosocialista, firmemente comprometida con los Derechos Humanos". Asimismo, el también portavoz parlamentario ha puesto el foco en la necesidad de dar respuesta "a las urgencias cotidianas de la mayoría social". "Las dificultades de las familias para hacer frente al coste de la vida y la grave crisis habitacional que atravesamos exigen perfiles políticos valientes que sitúen el bienestar de las personas en el centro de la agenda pública", ha destacado.

Vegas también ha valorado la elección de Juan Ponte por parte de Izquierda Unida para encabezar la candidatura del Frente Amplio al Congreso por Asturias, a quien define como "uno de los perfiles intelectuales más brillantes de la izquierda asturiana".

"El tándem que conforman Juan Ponte y Helena Díaz representa la Asturias que queremos que tenga voz en el Congreso: la Asturias feminista, la de la transición ecológica justa y la que defiende la vivienda digna como un derecho fundamental, y no como un negocio en manos de rentistas y fondos buitre", ha concluido.