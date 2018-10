Svante Pääbo reconoce que no sabe dónde están los límites de la paleogenética

Publicado 17/10/2018 12:34:58 CET

El científico sueco especialista en genética evolutiva, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, Svante Pääbo, ha asegurado este miércoles que "no sabe dónde están los límites de la paleogenética" porque ha recordado que "en los últimos 15 años se ha pasado de tenerlo en los 100.000 años a los 400.000 que se barajan con huesos del yacimiento burgalés de Atapuerca"

"No creo que se llegue nunca a la secuenciación genómica de especies de hace siete millones de años, pero bueno, espero equivocarme en mis predicciones", ha manifestado el galardonado en rueda de prensa.

El científico ha indicado que su objetivo pasa por seguir mejorando las técnicas que utilizan para secuenciar el genoma, Pero también ha destacado el papel que juega la "suerte" de encontrar "huesos buenos bien conservados".

"Una clave ha sido y es encontrar buenos huesos, somos esclavos de la serendipia, de la suerte de encontrar huesos bien conservados por casualidad", ha manifestado el biólogo que, ante la pregunta de un periodista no se ha querido aventurar a hablar de lo que nos puede deparar el futuro.

Tampoco quiso manifestarse sobre si los neandertales tenía o no alma. "Yo no tengo ninguna opinión concreta sobre el alma", ha manifestado Pääbo que se ha referido a la postura de la comunidad religiosa frente al hallazgo de que los neandertales y los humanes mantuvieron relaciones sexuales.

El científico tampoco se ha mostrado muy animado a meterse en política, aunque si ha mostrado su deseo de ver a más científicos en cargos políticos.

"Personalmente no me gustaría tener un cargo político, sería un político muy mal organizado. Pero me parece muy interesante y me gustaría ver más científicos en la política, pero desde luego yo no soy la persona más adecuada", ha manifestado entre risas.

Ha recordado que parte del genoma de los neandertales sigue estando presente en "personas como nosotras", pero se ha mostrado convencido de que nunca se llegará a recrear especies de hace millones de años "por diferentes y muchas razones".

Svante Pääbo ha recordado su visita al yacimiento de El Sidrón hace ya once años y ha destacado que para el supuso "un yacimiento asombroso, el único probablemente con grupo social de neandertales que probablemente murieron a la vez.". "Es un sitio increíble, tengo un recuerdo de haber pasado unos días fantásticos con paisajes increíbles alrededor de las cuevas", ha manifestado.