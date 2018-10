Taboada pide que se revise el funcionamiento de los protocolos en materia de desahucios

Publicado 25/09/2018 13:55:32 CET

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada (Somos), ha reclamado este martes que se revise el funcionamiento de los protocolos en materia de desahucios después de conocer que dos ancianos pasaron dos noches en la calle tras ser desahuciados en Oviedo. "Es evidente que algo ha fallado, porque las personas vulnerables no pueden acabar en la calle", ha afirmado.

En una nota de prensa, ha explicado que "el juzgado tenía que, de oficio, haber comprobado la situación de la pareja desahuciada y al constatar que pertenecían a un colectivo especialmente vulnerable por razones de edad paralizar el procedimiento, ponerlo en conocimiento de Servicios Sociales y dar tiempo a buscar una solución".

"Por desgracia, nada de esto sucedió, los echaron a la calle sin miramientos y sin cumplir sus propios protocolos", ha criticado.

Los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler, ha explicado, están obligados a actuar de oficio para evaluar si la familia demandada se encuentra en alguna de las situaciones especiales de riesgo de exclusión social o vulnerabilidad, siendo una de ellas ser mayor de 65 años.

De este modo, Ana Taboada ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de las tres partes implicadas en el convenio suscrito en marzo a nivel autonómico --Consejo General del Poder Judicial, Principado de Asturias y Federación Asturiana de Concejos-- para que "se revise esta actuación, depurar responsabilidades y evitar que vuelva a suceder".

"Me temo que el daño es irreparable pero se debe revisar el funcionamiento de esos protocolos para que no se repita algo así. De lo contrario se puede correr el riesgo de pecar de hipócritas poniendo sobre el papel unas cosas que después no llevamos a la práctica", ha añadido.

Asimismo, la vicealcaldesa de Oviedo ha agradecido a la Plataforma Antidesahucios de Oviedo su labor tanto en este como en otros casos de afectados. "Son personas comprometidas y con una sensibilidad tremenda que tienen la capacidad ayudar de manera efectiva y real a las personas en apuros, como se ha visto. Hacen falta más PAH y menos declaraciones institucionales", ha dicho.