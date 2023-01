Taboada (Somos) acusa al Gobierno local de basar la operación del Calatrava en información "falsa"

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, ha acusado este lunes al gobierno local (PP y Ciudadanos) de basar la operación el edificio Calatrava en información "falsa" e "irreal". En concreto, Taboada ha comentado que no se sostiene que las dos plantas del complejo que se plantea recibir como donación valgan once millones de euros.

Esa cifra, según Taboada, es la que ha proporcionado desde el Ayuntamiento de Oviedo para que el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, José Pedreira, realizase un informe que contemplaría esa alternativa, de forma que el fondo suizo, actual propietario, donase dos plantas al Ayuntamiento de Oviedo. Según el informe, con esa donación la deuda de 2,2 millones de IBI quedaría extinguida al existir una confusión entre el sujeto activo y el responsable del pago.

Taboada, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ha negado que pueda basarse esa operación en que las dos plantas valgan once millones. Ha dicho que no conoce ningún informe municipal al respecto y ha argumentado que no fueron dos, sino tres plantas las que salieron a subasta "por 170.000 euros".

Esa donación supondría, según Taboada, un "regalo envenenado" para el Ayuntamiento de Oviedo, dado el estado de los espacios. Además, ha considerado que supondría beneficiar al fondo suizo, que mejoraría sus balances, al ahorrarse el pago del IBI. Además, ha dicho que el fondo suizo conseguiría beneficios fiscales.

Taboada considera que el informe se basa en información "falsa" y que es "errado". Ha advertido que desde Somos (marca local de Podemos) llegarán "hasta donde haga falta" para que la operación se materialice en esos términos.

Ha recordado la edil que la dación en pago para no pagar el IBI es algo que no está permitido por la ley y ha rechazado "argucias fiscales" para superar esa circunstancia.