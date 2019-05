Tania González (CA): "El Estado debe comprar al menos una parte de Alcoa"

Publicado 09/05/2019 14:43:11 CET

AVILÉS, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la alcaldía de Avilés de la coalición Cambia Avilés, Tania González, ha anunciado este jueves que el gobierno español debe hacer una intervención pública en Alcoa. "El Estado debe comprar al menos una parte de Alcoa, hace años se privatizó, y en Pittsburgh no van a velar por los intereses de los trabajadores, aquí si", ha señalado González.

La candidata de la coalición de IU y Podemos en Avilés ha realizado estas declaraciones en el arranque de la campaña electoral en la puerta de la planta avilesina de Alcoa, con dos pancartas, 'Alcoa se salva luchando' e 'Intervención estatal en Alcoa'.

La coalición ha escenificado el arranque campaña en un lugar parta demostrar su apuesta por la industria. "Hemos defendido que una solución para Alcoa es una intervención estatal que es el ejemplo de otros países europeos, y España es el país con menos empresas públicas. Además debemos atraer una nueva industria verde", ha señalado.

En ese punto es donde ha llegado la crítica al gobierno de Mariví Monteserín. "Hemos visto pancartas en el Ayuntamiento, pero no hemos visto al gobierno actuar como debe actuar. Han primado los interese partidistas , a la hora de tomar decisiones firmes en la defensa de Alcoa, no valen actos simbólicos, si luego no hay una defensa real de los trabajadores", ha apuntado González.

La coalición de Iu y Podemos quiere mirar al futuro y ante la incertidumbre creada en Arcelor, Cambia Avilés mira al futuro. "Estamos viviendo una transición industrial, que puede ir a ninguna parte o apostar por una nueva industria, un ejemplo sería apostar por el sector del automovilismo eléctrico para instaurarse en Avilés", ha finalizado Tania González.