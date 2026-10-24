La temporada de invierno del aeropuerto de Asturias comienza con 22 destinos regulares y la llegada de Wizz Air

Aviones en el aeropuerto - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) - La temporada de invierno del aeropuerto de Asturias comienza esta medianoche con una programación de 22 destinos regulares, 14 nacionales y ocho internacionales, que se prolongará hasta la última semana de marzo.

Según ha informado el Gobierno asturiano este sábado, la oferta incorpora nuevas conexiones y refuerzos en varias rutas, que contribuyen a mejorar la conectividad durante los meses de menor presión de visitantes.

Una de las novedades de la temporada es la llegada de la aerolínea Wizz Air, que ha comenzado a ofrecer esta semana una conexión directa con el aeropuerto de Luton, en Londres. La compañía europea se convierte en la décima que opera en el aeropuerto asturiano.

La ruta con Londres-Luton cuenta con tres frecuencias semanales durante la temporada de invierno: los martes, jueves y domingos. Los vuelos se mantendrán todo el año y se realizarán en aeronaves de 239 plazas. Este aeropuerto londinense constituye una de las bases de operaciones de la compañía y ofrece conexiones directas con más de 70 destinos, lo que amplía las posibilidades de viaje desde Asturias mediante enlaces posteriores.

La incorporación de Wizz Air tendrá continuidad en las próximas semanas con la apertura de otras dos rutas. Así, en la primera semana de noviembre, la aerolínea prevé iniciar cuatro frecuencias semanales con Madrid (lunes, miércoles, viernes y domingos) y cinco con Valencia.

MÁS FRECUENCIAS TODO EL AÑO

La oferta nacional de la nueva temporada incluye Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Mallorca, Sevilla, Málaga, Jerez y Granada, además de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En el ámbito internacional, se ofrecerán conexiones con Londres, París, Milán, Roma, Florencia, Oporto, Lisboa y Bruselas, destinos que refuerzan los vínculos de Asturias con mercados turísticos y ciudades de especial interés económico y cultural.

La programación de invierno destaca también por el refuerzo de la operativa nacional, con más vuelos a Canarias a través de Binter y Vueling, y hasta doce salidas semanales a Valencia, gracias a la incorporación de Wizz Air. Además, habrá conexiones todo el año con Jerez, Oporto y Florencia, operadas por Volotea.

La ruta a Madrid contará con conexiones de cuatro operadores en esta temporada. Air Europa, que comenzó a ofertar dos vuelos diarios en junio, mantiene la conexión con su hub internacional, que facilita especialmente el salto hacia América. También Iberia y Air Nostrum refuerzan su oferta de plazas a la capital española. Además, Wizz Air incorpora cuatro vuelos semanales y Volotea mantiene su operativa a partir del 8 de enero.