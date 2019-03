Teresa Mallada (PP) confirma que no irá a la manifestación feminista porque está "politizada"

Publicado 07/03/2019 18:22:58 CET

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, ha anunciado este jueves que no acudirá a la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer de este viernes. A su juicio, la protesta "está politizada" y por ello, desde el partido creen que "no es conveniente que las mujeres del partido acudan".

Según ha señalado la popular a los medios "no se ciñe a reinvindicar el papel de la mujer si no que se habla de otras cuestiones políticas que no son necesarias en este día y que hacen daño".

En este sentido, ha señalado que "los partidos políticos tienen que poner en valor el papel profesional, en empresas, como estudiante, madre y trabajadora y no mezclarlo con otras cuestiones que no tocan".