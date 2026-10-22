El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 22 de octubre de 2026

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 22 de octubre de 2026 en Asturias nuboso tendiendo a muy nuboso a lo largo del día, con lluvias débiles durante la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero aumento, más acusado en las zonas de montaña. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera y Picos.

Vientos flojos del suroeste, tendiendo a arreciar a moderados durante el día, especialmente en el occidente del Principado, donde pueden ir acompañados de rachas muy fuertes especialmente en el litoral y zonas altas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste o suroeste 4 a 6, amainando a 3 a 5 desde medianoche. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.