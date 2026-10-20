El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 20 de octubre de 2026

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 19 de octubre de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes bajas y medias, más despejado al final del día. Brumas y posibilidad de nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. No se descartan lluvias débiles y dispersas más probables en zonas del litoral.

Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera y Picos. Viento flojo variable que en las horas centrales será de componente este en el interior; en el litoral viento moderado del este estableciéndose el régimen de brisas a últimas horas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 17.

En el mar, viento este 4 o 5, amainando a 2 a 4 desde la mañana. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales. Temporalmente regular.