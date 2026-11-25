OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 25 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos débiles a moderados, más intensos y persistentes en los litorales y durante la mañana. Cota de nieve descendiendo a 1.000 metros durante la mañana e incluso a 900 metros en la cordillera, para volver a ascender a 1.200 metros por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Temperaturas máximas en ligero descenso. Vientos flojos de suroeste en el interior y moderados de oeste en el litoral con rachas fuertes.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 14.

En el mar, viento sur o suroeste 3 a 5, arreciando repentinamente a componente oeste 6 o 7, de oeste a este, a partir de la tarde, ocasionalmente 8 mar adentro en el extremo este. Marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros, tormentas ocasionales. Temporalmente regular.